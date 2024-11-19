Лавров понадеялся на то, что Запад начал изучать новую ядерную доктрину РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро возложил надежды на то, что страны Запада начали изучать обновления ядерной доктрины России.

«Я надеюсь, что там будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности» - заявил он.

Также Лавров отметил, что не хочет предсказывать на тему того, пересмотрят ли страны Запада свое решение о поставке дальнобойного оружия Украине в дальнейшем будущем.

Напомним, что Владимир Путин подписал обновленный указ «Об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». Одним из условий применения ЯО является агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным. Отмечается, что использование ЯО является крайней мерой защиты государства.