Лавров заявил, что РФ привержена позиции недопущения ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия привержена позиции по недопущению ядерной войны.

«Мы убеждены, что ядерное оружие - это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны», - заявил Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

Кроме этого, Сергей Лавров отметил, что разрешение для Киева бить американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории говорят о стремлении западных стран к эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новые основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно этому документу, агрессия в адрес России со стороны неядерной страны, если ее поддерживает ядерная держава, теперь считается совместной. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это было сделано для того, чтобы привести российскую ядерную доктрину в соответствие с нынешней обстановкой в мире.