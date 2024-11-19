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Лавров заявил, что РФ привержена позиции недопущения ядерной войны

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва убеждена в первую очередь в сдерживающей роли ядерного оружия.
Тимур Шерзад 2024-11-19 17:31:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия привержена позиции по недопущению ядерной войны. 

«Мы убеждены, что ядерное оружие - это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны», - заявил Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 в Рио-де-Жанейро. 

Кроме этого, Сергей Лавров отметил, что разрешение для Киева бить американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории говорят о стремлении западных стран к эскалации. 

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новые основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно этому документу, агрессия в адрес России со стороны неядерной страны, если ее поддерживает ядерная держава, теперь считается совместной. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это было сделано для того, чтобы привести российскую ядерную доктрину в соответствие с нынешней обстановкой в мире

#Россия #Сергей Лавров #ядерное оружие #Ядерная война #G20
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