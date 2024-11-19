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Политолог назвал «завещанием» Байдена решение по ударам вглубь России

В воскресенье, 17 ноября, New York Times со ссылкой на источники написала о том, что Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ.
Елизавета Кондрикова 2024-11-19 16:43:06
© Фото: IMAGO, Leco Viana, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Решением разрешить ВСУ наносить удары вглубь России действующий президент США Джо Байден специально создал проблемы для победившего на выборах Дональда Трампа, допустил в беседе со «Звездой» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Вот, наверное, так сегодня глава уходящей администрации президент Джо Байден пытается взвалить проблемы на нового, 47-го президента и как-то озлобленно показать, что весь проект Украина, который они создали и пытались развивать, он должен жить», - сказал политолог.

Само разрешение специалист трактовал как эскалацию напряженности в регионе, которая становится частью «прочного фундамента» гегемонии Вашингтона в мире. Тем самым Байден дает понять Трампу, что «проект Украина» стоит продолжать развивать и укреплять, а не пытаться разрешить конфликт мирными действиями.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, New York Times со ссылкой на источники написала о том, что Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ. Однако в Госдепе США эту информацию еще не подтвердили.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что подобное разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Сегодня, 19 ноября, глава государства утвердил основы геополитики в области ядерного сдерживания. Новый документ постулирует, что агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. 

#Россия #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #наш эксклюзив #дальнобойные ракеты #удары вглубь России
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