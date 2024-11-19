Политолог назвал «завещанием» Байдена решение по ударам вглубь России

Решением разрешить ВСУ наносить удары вглубь России действующий президент США Джо Байден специально создал проблемы для победившего на выборах Дональда Трампа, допустил в беседе со «Звездой» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Вот, наверное, так сегодня глава уходящей администрации президент Джо Байден пытается взвалить проблемы на нового, 47-го президента и как-то озлобленно показать, что весь проект Украина, который они создали и пытались развивать, он должен жить», - сказал политолог.

Само разрешение специалист трактовал как эскалацию напряженности в регионе, которая становится частью «прочного фундамента» гегемонии Вашингтона в мире. Тем самым Байден дает понять Трампу, что «проект Украина» стоит продолжать развивать и укреплять, а не пытаться разрешить конфликт мирными действиями.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, New York Times со ссылкой на источники написала о том, что Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ. Однако в Госдепе США эту информацию еще не подтвердили.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что подобное разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Сегодня, 19 ноября, глава государства утвердил основы геополитики в области ядерного сдерживания. Новый документ постулирует, что агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение.