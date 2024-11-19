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Лавров и Макрон обменялись рукопожатиями на саммите G20

Французский лидер специально искал российского дипломата для рукопожатия.
Алексей Курильченко 2024-11-19 13:58:13
© Фото: Li Xueren, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии фотографирования участников саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Как сообщает агентство Bloomberg, французский лидер специально искал главу российской дипломатии, чтобы обменяться рукопожатиями.

«Макрон отыскал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и подал ему руку на саммите G20 в понедельник», - пишет издание.

Напомним, что саммит «двадцатки» проходит в бразильском Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября. Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию. Дипломат выступит в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.

Отметим, что, несмотря на усилия канцлера Германии Олафа Шольца, на саммит не приехал Владимир Зеленский. На церемонии фотографирования также не присутствовали президент США Джо Байден, канадский премьер Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В делегации США отметили, что отсутствие американского лидера не связано с участием России.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Эмманюэль Макрон #G20 #Рио-де-Жанейро #рукопожатие
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