Шольц сообщил, что Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии

Владимира Зеленского в этом году не пригласили на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро, с сожалением сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч... Зеленский не был приглашен на эту встречу», - приводит ТАСС слова Шольца, сказанные им Берлине перед вылетом в Бразилию.

По словам германского лидера, отсутствие Зеленского на встрече указывает на «серьезный вызов», перед которым стоят страны Запада. Сам же Шольц активно работал за то, чтобы глава киевского режима принял участие в саммите.

Напомним, встреча G20 пройдет 18-19 ноября в Бразилии, нашу страну представит министр иностранных дел России Сергей Лавров. ранее президент России Владимир Путин заявил, что не приедет на форум, чтобы не «нарушать нормальную работу» мероприятия в связи с ордером МУС.

В Рио-де-Жанейро в том числе обсудят конфликт на Украине.