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В МИД РФ высмеяли отсутствие Байдена на фото с G20 из-за «логистики»

По словам официального представителя ведомства, на фото также отсутствовали представители Канады и Италии.
Глеб Владовский 2024-11-19 06:01:07
© Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Globallookpress

«Логистические проблемы» привели к тому, что президент США Джо Байден не был на общем фото с саммита G20. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, многие недоумевали, почему на коллективной фотографии лидеров «двадцатки» отсутствует американский лидер. При этом, как пояснили в делегации США, присутствие Лаврова не имеет к этому отношения.

«Теперь это так называется - запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», - приводит ее слова RT.

Захарова также отметила, что на фотографии отсутствовали канадский премьер Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Там, где мировое большинство проявляет принципиальность в отстаивании не столько форматов, сколько нормальности, эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, что 18-19 ноября саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

#в стране и мире #Мария Захарова #Джо Байден #МИД РФ #G20 #Саммит G20
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