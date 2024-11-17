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Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите G20

Саммит состоится в бразильском Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, министр будет возглавлять российскую делегацию.
Елизавета Кондрикова 2024-11-17 22:12:04
© Фото: Wang Tiancong, XinHua Globallookpress

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где примет участие в саммите «Большой двадцатки» G20. Глава ведомства возглавит российскую делегацию. В этом году саммит состоится 18-19 ноября.

В понедельник высокопоставленный дипломат выступит в ходе пленарных заседаний по борьбе с неравенством, голодом и бедностью, а также по теме реформы глобальных институтов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В министерстве подчеркнули, что для России является приоритетом достижение конструктивных договоренностей на основе консенсуса.

Напомним, на встрече не будет присутствовать Владимир Зеленский. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, того не пригласили на саммит, Украина не является участницей группы стран G20. Ранее МИД РФ писал, что на форуме будут присутствовать большинство стран-представительниц «Большой двадцатки».

#Россия #Сергей Лавров #МИД РФ #Бразилия #Саммит G20 #Рио-де-Жанейро
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