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FPV-дрон ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Дроном управлял расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».
2024-11-18 09:04:58
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российский FPV-дрон уничтожил украинскую бронетехнику на границе Курской области. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, управление дроном осуществили расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Ранее они уже уничтожали технику и живую силу врага в российском регионе.

Напомним, что центр «Рубикон» занимается подготовкой высококвалифицированных инструкторов из числа специалистов по беспилотным летательным аппаратам в действующих соединениях и воинских частях, а также операторов беспилотников. Также специалисты центра взаимодействуют с «народным ОПК», проводят испытание его разработок и изучают возможности применения в робототехнических комплексах систем искусственного интеллекта.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #Курская область #FPV-дрон #Рубикон
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