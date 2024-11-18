FPV-дрон ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российский FPV-дрон уничтожил украинскую бронетехнику на границе Курской области. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, управление дроном осуществили расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Ранее они уже уничтожали технику и живую силу врага в российском регионе.

Напомним, что центр «Рубикон» занимается подготовкой высококвалифицированных инструкторов из числа специалистов по беспилотным летательным аппаратам в действующих соединениях и воинских частях, а также операторов беспилотников. Также специалисты центра взаимодействуют с «народным ОПК», проводят испытание его разработок и изучают возможности применения в робототехнических комплексах систем искусственного интеллекта.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов