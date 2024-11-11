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Операторы БПЛА уничтожили орудие ВСУ на Курском направлении

Противник замаскировал свою артиллерийскую позицию, но это не спасло орудие от уничтожения.
2024-11-11 16:36:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении артиллерийского орудия ВСУ на Курском направлении. 

Уточняется, что орудие полевой артиллерии неприятеля было уничтожено операторами БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

В российском оборонном ведомстве отметили, что противник замаскировал артиллерийскую установку, но это не спасло ее от обнаружения и уничтожения.

Ранее сообщалось, что российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский пикап в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #уничтожение #Рубикон #операторы БПЛА #Артиллерийское орудие
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