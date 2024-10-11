Белоусов посетил новый Центр перспективных беспилотных технологий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что центр «Рубикон» сформировали по указанию Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

Белоусов ознакомился с отчетом о работе отрядов центра в зоне боевых действий - в том числе и на Донецком, Курском и Белгородском направлениях. Расчеты центра уничтожили более 400 единиц вооружения и техники противника, а также поразили около 800 площадных целей.

МО РФ уточнило, что штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, специалистами связи и МТО, техниками, медиками, разведывательными и аналитическими группами.

Одно из важных направлений работы «Рубикона» - подготовка высококвалифицированных инструкторов из числа специалистов по беспилотным летательным аппаратам в действующих соединениях и воинских частях, а также операторов беспилотников.

Кроме этого, центр разрабатывает и пробует на деле передовые робототехнические комплексы и внедряет их в войска, а также обучает операторов.

«Военнослужащие центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих», - говорится в сообщении.

Кроме этого, специалисты центра взаимодействуют с «народным ОПК», проводят испытание его разработок. Еще одно направление - исследования по изучению искусственного интеллекта и способов его применения в робототехнических комплексах.

Белоусову продемонстрировали работу операторов центра на пункте управления и показали группу аналитического отдела, которая обобщает информацию о применении систем и средств, анализирует статистику и вырабатывает предложения по повышению эффективности применения беспилотников.

«Полученный боевой опыт применяется в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и других робототехнических комплексов», - подчеркнули в Минобороны России.

Завершая визит, министр провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, а также дальнейшему развитию самого центра. Он дал поручение сформировать и укомплектовать еще пять отрядов, которые будут выполнять задачи в каждой из группировок войск в зоне специальной военной операции.

Также Андрей Белоусов поручил как можно быстрее обеспечить подготовку специалистов боевых расчетов, а также подразделений обеспечения.

Ранее министр обороны России вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.