МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов посетил новый Центр перспективных беспилотных технологий

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» сформирован по указанию главы ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.
2024-10-11 11:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что центр «Рубикон» сформировали по указанию Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. 

Белоусов ознакомился с отчетом о работе отрядов центра в зоне боевых действий - в том числе и на Донецком, Курском и Белгородском направлениях. Расчеты центра уничтожили более 400 единиц вооружения и техники противника, а также поразили около 800 площадных целей. 

МО РФ уточнило, что штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, специалистами связи и МТО, техниками, медиками, разведывательными и аналитическими группами.

Одно из важных направлений работы «Рубикона» - подготовка высококвалифицированных инструкторов из числа специалистов по беспилотным летательным аппаратам в действующих соединениях и воинских частях, а также операторов беспилотников. 

Кроме этого, центр разрабатывает и пробует на деле передовые робототехнические комплексы и внедряет их в войска, а также обучает операторов.

«Военнослужащие центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, специалисты центра взаимодействуют с «народным ОПК», проводят испытание его разработок. Еще одно направление - исследования по изучению искусственного интеллекта и способов его применения в робототехнических комплексах. 

Белоусову продемонстрировали работу операторов центра на пункте управления и показали группу аналитического отдела, которая обобщает информацию о применении систем и средств, анализирует статистику и вырабатывает предложения по повышению эффективности применения беспилотников. 

«Полученный боевой опыт применяется в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и других робототехнических комплексов», - подчеркнули в Минобороны России. 

Завершая визит, министр провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, а также дальнейшему развитию самого центра. Он дал поручение сформировать и укомплектовать еще пять отрядов, которые будут выполнять задачи в каждой из группировок войск в зоне специальной военной операции.

Также Андрей Белоусов поручил как можно быстрее обеспечить подготовку специалистов боевых расчетов, а также подразделений обеспечения.

Ранее министр обороны России вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #Андрей Белоусов #Рубикон #Центр беспилотных технологий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 