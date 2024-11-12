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Российский FPV-дрон сжег бронетехнику ВСУ на Курском направлении

На записи Минобороны показано, как после точного попадания вражеская машина начинает гореть.
2024-11-12 10:38:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие ударом FPV-дрона сожгли украинскую бронетехнику на Курском направлении. Видео с попаданием беспилотника по вражеской машине показало Министерство обороны России.

На записи показаны кадры от первого лица - оснащенный камерой дрон летит на движущуюся технику, а в момент удара запись обрывается. Также демонстрируются кадры с другого беспилотника - оператор следит за машиной, которая едет по дороге, затем по ней бьет FPV-дрон, происходит детонация.

В описании к видео сказано, что бронетехника ВСУ была уничтожена расчетом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Напомним, что центр образован в Минобороны по указанию главы ведомства Андрея Белоусова. Месяц назад министр проинспектировал работу новой структуры и провел совещание по развитию беспилотных технологий.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #FPV-дрон #Рубикон
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