В Службе госбезопасности Абхазии заявили, что подчиняются президенту

Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии работает в штатном режиме и полностью подчиняется президенту республики Аслану Бжания, заверил председатель службы Дмитрий Кучуберия.

«Все служащие верны присяге и выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законом», - приводит пресс-служба главы государства слова Кучуберии.

Сам президент ранее отметил, что страна контролируется законной властью - все министры находятся на своих постах, а также призвал не подчиняться давлениям извне. Бжания подчеркнул, что ситуация будет нормализована.

Напомним, накануне протестующие в Абхазии захватили парламент в Сухуме, а также ряд других правительственных зданий. Они требуют отставки президента вместе со всеми министрами, выражая свое недовольство соглашением об инвестициях с Россией.

МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в страну в ближайшее время.