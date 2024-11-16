МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Службе госбезопасности Абхазии заявили, что подчиняются президенту

Все служащие верны присяге и выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законом, сообщил председатель СГБ.
Елизавета Кондрикова 2024-11-16 19:55:40
© Фото: presspresidentofabkhazia, Telegram

Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии работает в штатном режиме и полностью подчиняется президенту республики Аслану Бжания, заверил председатель службы Дмитрий Кучуберия.

«Все служащие верны присяге и выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законом», - приводит пресс-служба главы государства слова Кучуберии.

Сам президент ранее отметил, что страна контролируется законной властью - все министры находятся на своих постах, а также призвал не подчиняться давлениям извне. Бжания подчеркнул, что ситуация будет нормализована.

Напомним, накануне протестующие в Абхазии захватили парламент в Сухуме, а также ряд других правительственных зданий. Они требуют отставки президента вместе со всеми министрами, выражая свое недовольство соглашением об инвестициях с Россией.

МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в страну в ближайшее время.

#протесты #оппозиция #Абхазия #Президент #Аслан Бжания #служба госбезопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 