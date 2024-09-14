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Шольц пообещал не дать ВСУ бить вглубь РФ немецким оружием

Он назвал проблемой дать киевскому режиму разрешение на применение дальнобойного оружия по России.
Мария Зайцева 2024-09-14 21:35:21
© Фото: Flashpic Keystone Press Agency Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что не даст Украине разрешение на применение дальнобойного оружия, несмотря на решения его коллег. Об этом он сказал во время общения с гражданами в городе Пренцлау, сообщает агентство DPA.

Глава ФРГ также сказал, что отменил поставки крылатых ракет Taurus киевскому режиму.

«Я сказал "нет" этому», - высказался он.

Шольц дополнил, что такое решение повлечет за собой «серьезный риск эскалации». Он также назвал проблемой разрешение на удары вглубь РФ.

«Я не буду этого делать, потому что считаю это проблемой», - сказал канцлер.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал оправданным снятие запрета Украине на удары вглубь России.

#Россия #в стране и мире #Украина #Германия #ВСУ #Олаф Шольц #канцлер #дальнобойное оружие
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