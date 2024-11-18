Военный эксперт: российская ПВО сведет к минимуму удары дальнобойных ракет

У российских войск уже имеется достаточный опыт для отражения ударов дальнобойными ракетами. Также военнослужащие обладают возможности бить по западным пусковым установкам, чтобы минимизировать число пусков. Об этом «Звезде» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикацию New York Times о возможном разрешении для Киева применять западные ракеты для ударов вглубь территории РФ.

«Если говорить о крылатых ракетах, то наши системы ПВО активно работают по ним. Мы успешно сбиваем эти ракеты. Кроме того, мы уничтожаем самолеты в местах базирования. Думаю, что мы продолжим эту тактику борьбы, она уже отработана и мы способны свести к минимум удары SCALP и Storm Shadow. Что касается ATACMS, то удары могут наноситься по пусковым установкам HIMARS и MRLS - у нас уже накоплен опыт уничтожения подобного типа машин», - заявил Кнутов.

Напомним, что газета New York Times вечером 17 ноября сообщила о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ. В настоящее время Белый дом официально на комментировал данную публикацию. Также газета Figaro сообщила, что аналогичное разрешение киевскому режиму дали Лондон и Париж. Как заявили в Кремле, если такие решения действительно приняты, то они приведут к новому росту напряженности.