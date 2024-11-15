Эксперт назвал три причины протестов в Абхазии

Протесты в Абхазии вызваны работой западных неправительственных организаций (НПО), слабостью власти и сопротивлением местных элит, заявил «Звезде» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Поэтому ратификация инвестиционного соглашения с Россией спровоцировала выступления оппозиции.

«Без такого соглашения Россия не будет инвастировать в Абхазию. России нужна хотя бы минимальная законодательная, юридическая поддержка для своих вложений, которые касаются, прежде всего, рекреативного бизнеса», - рассказал он.

Абхазия долго отказывалась принимать инвестиционное соглашение с Россией, напомнил специалист. Это привело к кризису в отношениях с Москвой, когда Россия приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи. Тогда глава МИД Сергей Лавров заявил, что это не обострение, а соблюдение баланса обязательств между сторонами.

Ситуация стала для абхазской экономики критической, и власти республики решили вернуться к этому вопросу, что спровоцировало кризис.

«Абхазские патриоты считают, что такие действия нарушают цельность политического режима, который сложился в Абхазии после ухода Грузии. Эти люди даже не обращают внимания на то, что без России ничего бы этого не было. Они считают себя победителями и что они могут определять правила игры. Но это не соответствует действительности хотя бы по экономическим соображениям», - считает Владимир Брутер.

Кроме того, в республике достаточно активно действуют западные НПО, которые подкармливают некое количество радикальных кадров, рассказал эксперт. Без этих людей протесты носили бы стихийный характер, а они делают движение организованным.

Тема недвижимости сама по себе кажется важной и принципиальной для многих абхазов, несмотря на то, что они не понимают, что будут делать без российских инвестпрограмм, сказал Брутер. И наконец, играет роль нестабильная ситуация в стране.

«Власть там слаба всегда, хотя бы потому, что у нее нет доступа к серьезным публичным финансам, поскольку их нет вообще», - заключил Владимир Брутер.

МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в Абхазию на фоне беспорядков в этой стране. Сегодня толпа протестующих устроила штурм здания парламента, где должны были рассматривать вопрос ратификации инвестиционного соглашения с Россией.