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Zeit: немецкие политики раскритиковали Шольца за его разговор с Путиным

Телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца стал первым с декабря 2022 года.
Ян Брацкий 2024-11-17 02:56:43
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Немецкие политики раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. О этом пишет издание Zeit.

«Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике за свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не только со стороны Украины, но и внутри страны», - говорится в материале. 

Так, один из членов фракции Христианско-демократического союза Петер Альтмайер обвинил канцлера в усилении своей пропаганды. Другой политик от ХДС Иоган Вадефул уличил Шольца в самопиаре. Политик Робин Вагенер заявил, что канцлер еще никогда не был таким бессильным.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали о телефонном разговоре Владимира Путина и Олафа Шольца. Беседа состоялась по инициативе Берлина. Стороны подробно и откровенно обсудили украинский конфликт, его истоки и пути мирного разрешения ситуации.

Глава российского государства напомнил немецкому политику, что к боевым действиям на территории Украины привела агрессивная политика НАТО, а также попытки Запада создать антироссийский плацдарм, игнорирование интересов Москвы в сфере безопасности и нарушение прав русскоязычного населения.

Путин также объяснил Шольцу, что Кремль никогда не отказывался от переговоров и открыт к диалогу с учетом интересов России, новых территориальных реалий и устранения первопричин конфликта.

#Владимир Путин #ФРГ #переговоры #Олаф Шольц
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