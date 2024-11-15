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Песков: Путин изложил Шольцу мнение России по украинскому вопросу

Телефонный разговор между лидерами России и ФРГ состоялся сегодня вечером, он получился подробным и откровенным, сообщили в пресс-службе Кремля.
Елизавета Кондрикова 2024-11-15 20:00:10
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Globallookpress

Президент России Владимир Путин изложил канцлеру Германии Олафу Шольцу видение в Москве происходящего на Украине и возможные перспективы развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом мнения российской и германской сторон по Украине не совпадают, добавил он.

Пресс-секретарь назвал позитивным факт состоявшегося диалога между Москвой и Берлином и отметил важность того, что он был инициирован германской стороной.

«Происходят попытки сопоставить позиции, политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук - это то, что не может не вызывать удовлетворения... Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится», - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, телефонный разговор между лидерами России и ФРГ состоялся сегодня вечером, он получился подробным и откровенным, сообщили в пресс-службе Кремля. Среди прочего Владимир Путин вновь напомнил, что Москва готова возобновлению мирных переговоров по Украине, и указал на ухудшение отношений с Германией, как следствие недружественного курса Берлина по отношению к нашей стране.

#Россия #Германия #Владимир Путин #Олаф Шольц #Дмитрий Песков #телефонный разговор
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