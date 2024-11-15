Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе Берлина.

Стороны подробно и откровенно обсудили украинский конфликт, говорится в сообщении. Президент России напомнил, что кризис на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО, которая была нацелена на создание антироссийского плацдарма, игнорирование интересов России в сфере безопасности и нарушение прав русскоязычного населения.

Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась и готова к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом. Москва выдвинула известные предложения, они изложены в июньском выступлении в МИД.

Возможные соглашения по украинскому кризису должны учитывать интересы России в области безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное - устранить первопричины конфликта, подчеркнул глава государства.

Российский президент и канцлер ФРГ затронули тему двусторонних связей. Путин констатировал деградацию отношений с Германией как следствие недружественного курса Берлина. Он напомнил, что Россия всегда выполняла обязательства в сфере энергетики и готова к сотрудничеству, если Германия проявит к этому интерес.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Путин рассказал о российских усилиях по деэскалации и поиску мирных решений.

Это первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента России с федеральным канцлером ФРГ. Стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь после разговора.