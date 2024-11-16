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Шольц рассказал, что перед звонком Путину говорил с Трампом

Канцлер ФРГ заявил, что разговор с российским лидером - это способ узнать его позицию относительно украинского конфликта.
Владимир Рубанов 2024-11-16 22:07:28
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что разговор с Владимиром Путиным - это способ узнать его позицию относительно украинского конфликта, пишет Politico.

Когда журналисты его спросили, почему российский президент должен вступать в переговоры, пока Россия набирает силу в военном отношении, Шольц ответил, что бессмысленно рассуждать об этом.

«Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», - сказал германский канцлер.

Перед тем как позвонить российскому президенту впервые за два года, Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Канцлер ФРГ сообщил, что они подробно говорили об Украине.

Беседа российского лидера и главы правительства ФРГ продолжалась около часа. В Кремле назвали обмен мнениями о ситуации вокруг Украины подробным и откровенным.

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе германской стороны. Для канцлера ФРГ беседа с Путиным может стать частью избирательной кампании, пишут немецкие СМИ.

#Украина #сша #Германия #Дональд Трамп #Владимир Путин #ФРГ #переговоры #Олаф Шольц
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