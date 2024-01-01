Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в японской префектуре Исикава

В префектуре Исикава в Японии произошло новое мощное землетрясение. Об этом сообщили в Главном метеорологическом агентстве Японии.

В агентстве уточнили, что новые толчки зафиксированы в 23.03 по местному времени (17.03 мск). Магнитуда нового землетрясения составила 4,6 по японской шкале сила землетрясения достигла трех баллов.

Первые подземные толчки в Японии были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск), магнитуда сильнейшего удара составила 7,6, сейсмологи насчитали не менее пяти серий землетрясений и были заметны даже для жителей Токио.

На фоне землетрясений метеорологическое агентство Японии предупредило жителей западного побережья об угрозе цунами. О тревоге из-за угрозы цунами также объявляли во Владивостоке, однако центр «Цунами» не зарегистрировал высокие волны у побережья Владивостока.