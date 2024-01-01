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На западном побережье Японии объявили угрозу цунами после серии землетрясений

В Японии произошла серия мощных подземных толчков с разницей в несколько минут на западе страны.
Игнат Далакян 2024-01-01 10:33:01
© Фото: Yusuke Harada, ZUMAPRESS, Globallookpress

В Японии ожидают цунами высотой до 3-х метров. После мощных землетрясений магнитудой 5,6 и 7, который произошли с разницей в несколько минут на западе Японии, в стране объявлена угроза цунами. Об этом сообщает метеорологическое агентство страны.

На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях. Местных жителей просят немедленно покинуть прибрежную зону.

По всей стране уже в третий раз сработала система оповещения о мощных подземных толчках. Местных жителей предупреждают о новых землетрясениях.

Предупреждение о цунами распространено на все западное побережье Японии от северного Хоккайдо до южного острова Кюсю.

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