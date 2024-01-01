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Цунами после японского землетрясения не затронуло Владивосток

В городе объявляли тревогу из-за угрозы цунами, но опасность миновала.
Ирина Елагина 2024-01-01 14:18:01
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сильные волны после японского землетрясения не достигли побережья у Владивостока. О текущей метеобстановке на Дальнем Востоке рассказали в паблике городской администрации со ссылкой на центр «Цунами».

«Цунами во Владивостоке не зарегистрировано», - говорится в публикации.

На кадрах видео с побережья во Владивостоке видно, что море спокойно, практически штиль.

Ранее сообщалось об угрозе шторма с высокой волной из-за мощного землетрясения на западе Японии - подземные удары зафиксировали в нескольких японских провинциях, на побережье обрушилось цунами с полутораметровыми волнами.

По данным японских властей, пострадали по меньшей мере 10 человек, десятки тысяч домов обесточены. Принято решение об остановке железнодорожного сообщения в опасном районе.

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