Цунами после японского землетрясения не затронуло Владивосток

Сильные волны после японского землетрясения не достигли побережья у Владивостока. О текущей метеобстановке на Дальнем Востоке рассказали в паблике городской администрации со ссылкой на центр «Цунами».
«Цунами во Владивостоке не зарегистрировано», - говорится в публикации.
На кадрах видео с побережья во Владивостоке видно, что море спокойно, практически штиль.
Ранее сообщалось об угрозе шторма с высокой волной из-за мощного землетрясения на западе Японии - подземные удары зафиксировали в нескольких японских провинциях, на побережье обрушилось цунами с полутораметровыми волнами.
По данным японских властей, пострадали по меньшей мере 10 человек, десятки тысяч домов обесточены. Принято решение об остановке железнодорожного сообщения в опасном районе.
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