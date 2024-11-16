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Песков: Макрон не просил о телефонном разговоре с Путиным

Накануне российский лидер поговорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Собеседники обсудили украинский конфликт и эскалацию на Ближнем Востоке.
Ирина Егорова 2024-11-16 08:45:58
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 

Ранее Песков неоднократно подчеркивал, что Владимир Путин открыт для диалога со своим французским коллегой. В последний раз глава РФ разговаривал с Макроном в 2022 году.

Накануне по инициативе Берлина, Путин созвонился с Шольцем. Собеседними обсудили украинский конфликт, эскалацию на Ближнем Востоке и тему двусторонних отношений. Путин констатировал их ухудшение как следствие недружественного курса Берлина.

Путин и Шольц созвонились впервые с декабря 2022 года. Позже Песков назвал факт диалога лидеров РФ и ФРГ позитивным.

#в стране и мире #эммануэль макрон #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Телефон #заявка #разговор #планы
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