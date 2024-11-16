Песков: Макрон не просил о телефонном разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее Песков неоднократно подчеркивал, что Владимир Путин открыт для диалога со своим французским коллегой. В последний раз глава РФ разговаривал с Макроном в 2022 году.
Накануне по инициативе Берлина, Путин созвонился с Шольцем. Собеседними обсудили украинский конфликт, эскалацию на Ближнем Востоке и тему двусторонних отношений. Путин констатировал их ухудшение как следствие недружественного курса Берлина.
Путин и Шольц созвонились впервые с декабря 2022 года. Позже Песков назвал факт диалога лидеров РФ и ФРГ позитивным.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»