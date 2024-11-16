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Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца стал сигналом для Киева

Штефан Майстер считает, что больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Россией.
Карина Тазетдинова 2024-11-16 02:36:19
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах, передает RT со ссылкой на немецкую газету Tagesspiegel.

«Это оказывает определенное давление для подготовки к переговорам», — сказал эксперт Штефан Майстер.

Кроме того, больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Россией, сказал руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики.

Майстер также считает, что для Шольца телефонный разговор с Путиным может стать частью избирательной кампании. Исходя из данных опросов, маловероятно, что он останется канцлером ФРГ после распада правительственной коалиции в Германии, которая повлекла внутриполитический кризис.

Ранее Путин и Шольц обсудили украинский конфликт. Президент России напомнил, что кризис на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО, которая была нацелена на создание антироссийского плацдарма.

После пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал позитивным факт состоявшегося диалога между Москвой и Берлином и отметил важность того, что он был инициирован германской стороной.

#Путин #Украина #телефонный разговор #шольц
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