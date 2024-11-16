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Спасатели извлекли тело погибшего в шахте «Таштагольская» горняка

После обрушения следователи возбудили уголовное дело.
Владимир Рубанов 2024-11-16 20:11:03
© Фото: МЧС России © Видео: mchs_official, Telegram

Спасатели достали из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области тело погибшего горняка. Об этом сообщило МЧС России.

Незадолго до этого сообщалось, что спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы. Они привезли на место пневмодомкрат, чтобы поднять плиты и достать погибшего из-под завала.

По данным МЧС, ночью 16 ноября на шахте произошел горный удар, а днем уже после начала горноспасательных работ - еще один.

В забое было 183 рабочих, они благополучно эвакуировались. Одному человеку понадобилась медпомощь. Через некоторое время нашли тело пропавшего горняка.

На шахте после подземного толчка произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки, сообщили в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, на шахте «Таштагольская» при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли.

#обрушение #Кемеровская область #спасатели #МЧС России #Шахта #кузбасс #Обвал #толчок #горный удар
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