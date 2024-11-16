Спасатели извлекли тело погибшего в шахте «Таштагольская» горняка

Спасатели достали из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области тело погибшего горняка. Об этом сообщило МЧС России.

Незадолго до этого сообщалось, что спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы. Они привезли на место пневмодомкрат, чтобы поднять плиты и достать погибшего из-под завала.

По данным МЧС, ночью 16 ноября на шахте произошел горный удар, а днем уже после начала горноспасательных работ - еще один.

В забое было 183 рабочих, они благополучно эвакуировались. Одному человеку понадобилась медпомощь. Через некоторое время нашли тело пропавшего горняка.

На шахте после подземного толчка произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки, сообщили в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело. По данным СК, на шахте «Таштагольская» при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли.