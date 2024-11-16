МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тело пропавшего горняка нашли после обрушения шахты в Кузбассе

Один человек пострадал, ему была оказана медпомощь. Еще 183 шахтера благополучно эвакуировались на поверхность.
Ирина Егорова 2024-11-16 15:47:52
© Фото: mchs_official, Telegram

Спасатели нашли тело пропавшего горняка, которого завалило при обрушении шахты «Таштагольская» на Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Принимаются меры к извлечению его на поверхность», - добавили в ведомстве.

Спасатели и следователи СК продолжают работу на месте происшествия - допрашиваются свидетели и изымается документация.

Напомним, что обрушение кровли шахты на юге Кузбасса  произошло ночью 16 ноября. На момент ЧП в шахте находились 183 рабочих. Причиной обвала стали подземные толчки, заявили в прокуратуре. После инцидента возбудили уголовное дело.

#спасатели #поиски #Шахта #кузбасс #тело
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 