Тело пропавшего горняка нашли после обрушения шахты в Кузбассе

Спасатели нашли тело пропавшего горняка, которого завалило при обрушении шахты «Таштагольская» на Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«Принимаются меры к извлечению его на поверхность», - добавили в ведомстве.

Спасатели и следователи СК продолжают работу на месте происшествия - допрашиваются свидетели и изымается документация.

Напомним, что обрушение кровли шахты на юге Кузбасса произошло ночью 16 ноября. На момент ЧП в шахте находились 183 рабочих. Причиной обвала стали подземные толчки, заявили в прокуратуре. После инцидента возбудили уголовное дело.