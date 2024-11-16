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В Кузбассе обрушилась кровля шахты, под завалами находится один человек

На место ЧП выехали горноспасатели.
Ирина Егорова 2024-11-16 06:27:50
© Фото: Hendrik Schmidtdpa, Global Look Press

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе обрушилась кровля. Под завалами находится один человек. О его состоянии пока не сообщается.

На место ЧП выехали несколько отделений горноспасателей, сообщили в экстренных службах агентству РИА Новости.  

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел ночью 16 ноября. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.

В 2021 году на шахте «Таштагольская» был пожар, тогда с аварийных участков эвакуировали 229 человек.

#обрушение #спасатели #СК РФ #Уголовное дело #Шахта #кузбасс
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