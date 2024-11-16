Под завалами на шахте «Таштагольская» на юге Кузбасса остается один человек. Спасатели ведут поиски рабочего, сообщает пресс-служба региона.

«На месте работают 25 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», - добавили в ведомстве.

На момент ЧП в шахте находились 183 шахтера, они благополучно эвакуировались. Одному была оказана медпомощь.

В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что причиной произошедшего является зарегистрированное геодинамическое явление (толчок) с энергетическим классом 5,4, передает Life.

Спустя некоторое время, в шахте на Кузбассе произошел повторный горный удар. В связи с обрушением возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.