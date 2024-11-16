Президент Абхазии Бжания назвал условие для ухода в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания готов уйти в отставку при условии, если оппозиционеры покинут здание парламента. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в селе Тамыш.

«Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Те, кто находятся в Администрации президента, должны уйти оттуда», - сказал глава Абхазии.

После этого будут объявлены новые выборы президента, отметил глава государства, на которых он намеревается выдвинуть свою кандидатуру.

Он добавил, что временно исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Бадра Гунба.

Ранее представители оппозиции захватили комплекс правительственных зданий. Накануне абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого и выступает оппозиция.