Танцевала со Штирлицем: как в кадре скрывали беременность Светличной

Светлана Светличная сыграла очень яркую, хоть и не самую известную свою работу в фильме «Семнадцать мгновений весны», рассказал «Звезде» продюсер и киновед Вячеслав Шмыров. Роль Габи она исполнила, будучи беременной своим вторым сыном.

«Я когда занимался историей этого фильма, я держал в руках огромный альбом с разными фотопробами и могу утверждать, что на роль Габи Лиознова никого кроме Светличной не видела. Это все-таки было удивительно. К тому моменту уже вышла "Бриллиантовая рука" и, казалось бы, роль Анны Сергеевны, авантюристки, женщины легкого поведения, да еще в картина такого яркого режиссера как Гайдай, заслоняет все куда более скромные, целомудренные, нежные роли Светланы Светличной», - рассказал продюсер.

Но это не повлияло на выбор Лиозновой. Она когда-то первой дала актрисе большую роль в картине «Им покоряется небо», напомнил Вячеслав Шмыров. Это была картина о летчиках, где героиня Светличной Нина Колчина ожидала уже погибшего на испытаниях самолета своего мужа. Это была очень трогательная роль, и в сознании Лиозновой артистка осталась как раз такой Светланой Светличной, отметил киновед.

Но когда Светличная стала сниматься в роли Габи, режиссера смутило то, что актриса была беременна, хоть и на раннем месяце. Ее животик пришлось прикрывать шалью, особенно когда девушка танцует со Штирлицем - каким-то образом маскировать этот не очень подходящий к сюжету фильма момент.

«Но Светличная потом говорила - так она оценивала себя со стороны - что никогда таких нежных, таких любящих глаз в кино у нее больше не было. И этим она обязана не только Тихонову и Лиозновой, но еще и своему состоянию. Тому, что она была беременна вторым сыном», - сказал Вячеслав Шмыров.

На склоне лет актриса уходила в окружение своих близких - в частности, своей внучки Оли, которая о ней заботилась, рассказал продюсер. Но состояние Светличной уже требовало медицинского ухода, поэтому ее последние месяцы прошли в специализированном учреждении.

«Все, кто знал Светлану, дружил с ней, любил ее, общался, как я, не имели возможности видеться с ней последние ее дни. Но тем не менее, мы знаем - она всегда была одержима любовью к зрителю, желанием выступить. Иногда даже, казалось бы, аудитории нет и мы не на мероприятии, но вот этот дух озорства, актерской неутомимости, неугомонности в ней всегда был. Поэтому всегда элегантность, шляпка, по которой ее уже точно опознавали, - вот это она, и такой она останется в памяти», - отметил киновед.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. По предварительным данным, прощание с ней пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Дата пока не определена. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей назвала ее уход огромной утратой.