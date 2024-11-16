Умерла Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла, сообщает радио Sputnik cо ссылкой на кинокритика Сусанну Альперину. Актрисе было 84 года.

«Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров (российский киновед и критик - Прим. Ред). Первая красавица СССР. Ушла она из жизни - увы - ожидаемо. Я следила за новостями. Многие следили... Но в душе каждого зрителя, она останется навсегда», - написала Альперина.

В последнее время Светличная много и тяжело болела. Народную известность ей принесла роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», где прозвучала ее знаменитая фраза «Не виноватая я! Он сам пришел!». Также она известна по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.