Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Актриса Светлана Светличная скончалась сегодня на рассвете, заявила «Звезде» директор Гильдии актеров Валерия Гущина. По ее словам, уход заслуженной артисткой РСФСР был ожидаем для близких, так как в последнее время ее состояние сильно ухудшилось.

«Пусть немного эксцентричная, но она была такая светлая, настоящая актриса. Звезда в полном понимании этого слова. Она не позволяла себе никогда в жизни, даже на минуту, появляться перед людьми, не будучи звездой», — вспомнила собеседница телеканала.

Она добавила, что прощание со звездой фильмов «Герой нашего времени», «Бриллиантовая рука», «Анна Павлова» пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища, дата пока не определена.

Новость о кончине Светличной сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Для нее смерть актрисы также не была неожиданностью. Последние годы у звезды советского кино были серьезные проблемы со здоровьем.