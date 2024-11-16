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Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Дата похорон пока не определена.
Ирина Егорова 2024-11-16 12:33:45
© Фото: Elena Sikorskaya, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Актриса Светлана Светличная скончалась сегодня на рассвете, заявила «Звезде» директор Гильдии актеров Валерия Гущина. По ее словам, уход заслуженной артисткой РСФСР был ожидаем для близких, так как в последнее время ее состояние сильно ухудшилось.

«Пусть немного эксцентричная, но она была такая светлая, настоящая актриса. Звезда в полном понимании этого слова. Она не позволяла себе никогда в жизни, даже на минуту, появляться перед людьми, не будучи звездой», — вспомнила собеседница телеканала.

Она добавила, что прощание со звездой фильмов «Герой нашего времени», «Бриллиантовая рука», «Анна Павлова» пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища, дата пока не определена.

Новость о кончине Светличной сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Для нее смерть актрисы также не была неожиданностью. Последние годы у звезды советского кино были серьезные проблемы со здоровьем.

#смерть #троекуровское кладбище #наш эксклюзив #похороны #кончина #светлана светличная
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