Варлей назвала смерть актрисы Светличной большой утратой

Смерть известной актрисы и заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной является большой утратой. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила Наталья Варлей, сыгравшая главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

«Утрата большая. Я считаю, что много несправедливости было по отношению к ней (Светлане - Прим.ред.) со стороны прессы и со стороны родственников. Светлана - очень интеллигентный человек, очень знающий, прекрасно читающий поэзию. Светлая ей память. Очень печально», - сказала Наталья Варлей.

Напомним, Светлана Светличная скончалась сегодня утром. Прощание с ней пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища, дата пока не определена.

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина отметила, что уход заслуженной артисткой РСФСР был ожидаем для близких. В последнее время состояние Светланы Светличной сильно ухудшилось.