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Варлей назвала смерть актрисы Светличной большой утратой

Светличная запомнилась как очень интеллигентный и начитанный человек.
Сергей Лебедев 2024-11-16 13:46:49
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Смерть известной актрисы и заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной является большой утратой. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила Наталья Варлей, сыгравшая главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

«Утрата большая. Я считаю, что много несправедливости было по отношению к ней (Светлане - Прим.ред.) со стороны прессы и со стороны родственников. Светлана - очень интеллигентный человек, очень знающий, прекрасно читающий поэзию. Светлая ей память. Очень печально», - сказала Наталья Варлей.

Напомним, Светлана Светличная скончалась сегодня утром. Прощание с ней пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища, дата пока не определена.

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина отметила, что уход заслуженной артисткой РСФСР был ожидаем для близких. В последнее время состояние Светланы Светличной сильно ухудшилось.

#наталья варлей #смерть #наш эксклюзив #похороны #светлана светличная
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