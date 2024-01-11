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Силовики Эквадора задержали почти 330 человек и ликвидировали пять преступников

В результате беспорядков президент страны Даниэль Нобоа объявил в Эквадоре режим «внутреннего вооруженного конфликта», причислив 22 «преступные группы» к воюющим негосударственным объектам.
Ирина Егорова 2024-01-11 04:24:01
© Фото: IMAGOCÃ�sar MuÃ�oz, Global Look Press

После начала беспорядков в Эквадоре полиция и армия страны задержала 329 вероятных преступников и ликвидировали пять террористов, сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо. Также удалось захватить 28 беглецов из тюрем.

«Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек», - передает слова Велы РИА Новости.

Накануне после заседания Совета безопасности и государственного совета, которое срочно созвал президент страны, глава объединенного командования ВС назвал 22 преступные группировки - военными целями. По его словам, захват журналистов телеканала - является бурной реакцией бандитов на действия и решения, которые принимает правительство. Эти решения «серьезно влияют на криминальные структуры», считает Вела. 

Ситуация в Эквадоре резко обострилась после введения президентом Даниэлем Нобоа чрезвычайного положения. Сообщалось о бунтах в тюрьмах, убийствах и захватах в заложники охранников и студентов. Два известных криминальных лидера бежали из тюрем. В ходе массовых беспорядков в Эквадоре погибли по меньшей мере десять человек, двое из них - сотрудники правоохранительных органов. 

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