Лавров заявил, что Россия будет ждать от Трампа предложений по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как победивший на выборах президента США Дональд Трамп собирается урегулировать конфликт на Украине, но призвал ждать предложений.

«Мы подчеркиваем регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания», - приводит агентство РИА Новости слова министра, сказанные им в Абу-Даби.

Напомним, Лавров сейчас находится в столице ОАЭ, куда прибыл накануне для участия в 15-ом Международном Форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

Ранее Трамп не раз говорил, что для него не составит труда остановить конфликт на Украине. В частности, в июне он обещал сделать этого в случае своего избрания президентом США до официального вступления в должность (инаугурация президента состоится 20 января 2025 года). В прошлом году он допускал возможность прекращения конфликта за 24 часа.