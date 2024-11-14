Лавров прибыл в Абу-Даби

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где состоится XV Международный Форум по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие стартует в пятницу, 15 ноября. Сообщается, что оно пройдет в закрытом для прессы формате.

Ранее министр дважды участвовал в форуме в ОАЭ - в 2022 и 2023 годах. «Сир Бани Яс» представляет собой диалоговую площадку для обсуждения актуальных международных угроз и вызовов, указывали в МИД РФ.