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Лавров прибыл в Абу-Даби

Глава российского МИД примет участие в XV Международном Форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».
Елизавета Кондрикова 2024-11-14 22:25:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где состоится XV Международный Форум по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие стартует в пятницу, 15 ноября. Сообщается, что оно пройдет в закрытом для прессы формате.

Ранее министр дважды участвовал в форуме в ОАЭ - в 2022 и 2023 годах. «Сир Бани Яс» представляет собой диалоговую площадку для обсуждения актуальных международных угроз и вызовов, указывали в МИД РФ.

#Сергей Лавров #МИД РФ #оаэ #Абу-Даби #международный форум
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