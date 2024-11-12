Оппозиционеры в Абхазии заблокировали республиканскую трассу

В Абхазии оппозиционеры заблокировали республиканскую трассу, также они перекрыли два моста тракторами, сообщили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании.

«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности», — передает агентство Апсныпресс.

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба ранее заявил о том, что во дворе парламента группа людей напала на депутата. Четырех из них удалось задержать. После этого их родственники и оппозиционеры пытались проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.

Кроме того, представители оппозиции пытались прорвать ворота здания МВД и службы госбезопасности. Председатель службы Дмитрий Кучуберия назвал эту демонстрацию «массовыми беспорядками». Он также сообщил и о случая «физического воздействия на сотрудников СГБ».

Ранее Абхазский парламент принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, по которому компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты. Вступить в силу соглашение может путем ратифицирования в абхазском парламенте.