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Житель Абхазии рассказал о ситуации с блокировкой Гумистинского моста

Трасса проходит от Сухума и идет на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией. Оппозиция пропускает только машины скорой помощи.
Ирина Егорова 2024-11-12 13:42:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Протестующие в Абхазии продолжают блокировать Гумистинский мост на выезде из Сухума. Через него проходит основная трасса на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией. Оппозиция пропускает только машины скорой помощи.

Люди недовольны арестом пяти депутатов после потасовки в парламенте и требуют их освобождения.

«Это вызвало бурю возмущения среди оппозиционных сил, и, как мы видим, до сих пор на мосту движение остановлено», - рассказал «Звезде» местный активист.

Абхазский президент Аслан Бжания призвал сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. По его словам, ситуация в республике находится под контролем властей. В данный момент работают над разблокированием участков трассы, которые были перекрыты оппозиционерами.

#оппозиция #мост #протест #Абхазия #наш эксклюзив #трасса
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