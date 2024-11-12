Житель Абхазии рассказал о ситуации с блокировкой Гумистинского моста

Протестующие в Абхазии продолжают блокировать Гумистинский мост на выезде из Сухума. Через него проходит основная трасса на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией. Оппозиция пропускает только машины скорой помощи.

Люди недовольны арестом пяти депутатов после потасовки в парламенте и требуют их освобождения.

«Это вызвало бурю возмущения среди оппозиционных сил, и, как мы видим, до сих пор на мосту движение остановлено», - рассказал «Звезде» местный активист.

Абхазский президент Аслан Бжания призвал сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. По его словам, ситуация в республике находится под контролем властей. В данный момент работают над разблокированием участков трассы, которые были перекрыты оппозиционерами.