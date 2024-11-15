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Пентагон: Киев будет еженедельно получать пакеты военной помощи

В Пентагоне признали, что ведомству предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить киевскому режиму всю оставшуюся помощь в объеме $7,1 млрд.
Ян Брацкий 2024-11-15 00:14:42
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii, Keystone Press Agency, Globallookpress

Власти США будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме $7,1 млрд до ухода с поста президента Джо Байдена. Об этом журналистам заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Продолжение поставок новых партий оружия Украине является тем обещанием, которое дал президент. Следовательно, министерство продолжает выполнять это обещание, отправляя Украине пакеты на еженедельной основе», - сообщила Сингх журналистам на брифинге.

Кроме того, американская сторона продолжит тщательно следить за наполнением своих арсеналов, которые пустеют по мере того, как Вашингтон оказывает помощь своим украинским подопечным.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден перед своим уходом с поста запросит у конгресса дополнительные средства на помощь ВСУ в 2025 году.

На сегодняшний день в распоряжении Пентагона имеются $9,3 млрд военной согласованной помощи. Вашингтон намерен ускорить их выделение. Также Киеву в ближайшее время могут быть переданы доходы от замороженных российских активов.

Москва неоднократно заявляла, что передача западного оружия и спонсирование Украины только затягивает конфликт и никак не способствует мирным переговорам. Подобную точку зрения разделяют и некоторые европейские лидеры.

#Украина #сша #ВСУ #Пентагон #военная помощь
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