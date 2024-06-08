Орбан призвал Запад перестать поставлять Украине оружие

Главы Евросоюза имеют возможность завершить конфликт на Украине за сутки. Об этом сообщает 360 со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью телеканалу TV2.

Орбан считает, что для прекращения конфликта страны Запада должны перестать поставлять Киеву оружие и призвать страну к прекращению огня и переговорам.

По его словам, западные политики вместо этого решения продолжают посылать на Украину все более дальнобойное оружие и приближаются к тому, что западноевропейские или американские военные попадут на Украину.

«В настоящий момент мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения», - поделился политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о безответственном поведении Европы из-за помощи Киеву.