МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан призвал Запад перестать поставлять Украине оружие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится за сутки, если Запад перестанет поставлять оружие.
Мария Зайцева 2024-06-08 01:14:06
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallookpress

Главы Евросоюза имеют возможность завершить конфликт на Украине за сутки. Об этом сообщает 360 со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в интервью телеканалу TV2.

Орбан считает, что для прекращения конфликта страны Запада должны перестать поставлять Киеву оружие и призвать страну к прекращению огня и переговорам.

По его словам, западные политики вместо этого решения продолжают посылать на Украину все более дальнобойное оружие и приближаются к тому, что западноевропейские или американские военные попадут на Украину.

«В настоящий момент мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения», - поделился политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о безответственном поведении Европы из-за помощи Киеву.

#в стране и мире #Запад #Венгрия #Виктор Орбан #премьер-министр #конфликт на Украине
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 