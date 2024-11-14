Лакмусовая бумажка ЕС: как в ФРГ наступил кризис из-за помощи Украине

Депутаты Бундестага открыто высмеяли канцлера Германии Олафа Шольца за его слова об управлении бюджетом страны в ходе его выступления в Бундестаге сегодня, 14 ноября. По разным оценкам, в следующем году финансовая дыра в федеральной казне может вырасти, минимум, до 10-13 миллиардов евро.

Непримиримые споры вокруг госбюджета могут стоить Шольцу кресла канцлера - в правящей коалиции раскол. В начале ноября Шольц отправил министра финансов Кристиана Линднера в отставку, а теперь планирует запросить у Бундестага голосование о доверии правительству.

Кажется, политические силы Германии все еще не могут прийти в себя после президентских выборов в США и определиться с дальнейшим политическим курсом.

«Важным с точки зрения Германии является угроза введения тарифов, о чем говорил Трамп в своей предвыборной кампании. Также нас волнуют возможные требования новой администрации США увеличить расходы на оборону и поддержку Украины. Это еще больше ухудшит перспективы роста Германии», - пояснил член Совета экспертов по экономике Мартин Вердинг.

Сам Шольц в разгар политического и финансового кризиса от поддержки Украины по-прежнему не отказывается, но его риторика сейчас несколько изменилась.

«Необходимо ответить на один вопрос. Следует ли нам выделять денежные средства в размере более 12 миллиардов евро на поддержку Украины за счет государственного бюджета Германии в ущерб решениям, необходимым для будущего нашей страны? Мой ответ - нет», - высказался Шольц.

В этом плане Германия - лакмусовая бумажка Евросоюза. Без дешевого российского газа, с непомерной нагрузкой военного бюджета, сокращением социальных расходов бесконечно затягивать пояса уже не получается, а значит настало время сменить приоритеты. Дорабатывающий свой срок на посту главы евродипломатии Жозеп Боррель предлагает теперь не оглядываться на блок НАТО и подумать Европе о собственной безопасности.

«Переизбрание Трампа должно показать нам, что Европе следует укреплять безопасность и взять собственную судьбу в свои руки. Евросоюз - больше не экономический союз. Точнее не только экономический. Нам следует проявить амбиции и выработать собственную военную стратегию. Евросоюз должен играть военную роль», - сказал Боррель.

За кадровыми решениями нового президента США сейчас следит чуть ли не весь мир.

К каким будет внешнеполитический курс команды Дональда Трампа, станет ясно уже в ближайшие месяцы.

«Там приходят к власти политики, если мы посмотрим на проект администрации Трампа, которые негативно относятся к помощи США как Европе, так и Украине. Тот же Марк Рубио, который скорее всего будет руководителем Госдепартамента, да и Уолтц считают, что Россия - это ржавая бензоколонка с ядерными ракетами, на которую нужно додавить, чтобы она выполняла американские решение», - Дмитрий Солонников.

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Варшаве признал, что Украина теряет территории и терпит поражение в вооруженном конфликте с Россией, поэтому Киеву необходимо и дальше оказывать поддержку.

«Нам срочно необходимы новые возможности. Нам нужно внедрять новые проекты в нашу оборонную промышленность, потому что наши противники делают это на высокой скорости. Если посмотреть на оборонное производство в России, а также в Китае, - они наращивают объемы производства. Нам нужно сделать то же самое, а это значит, что нужно уничтожить бюрократию везде, где это возможно и запустить новые производства», - заявил Рютте.

Правда, о том, где будут располагаться эти новые производства, генеральный секретарь НАТО не уточнил. Хотя особого секрета тут нет - крупнейшие европейские компании на фоне высоких цен на энергоносители сейчас все чаще вынуждены переносить свой бизнес в США.