Депутат бундестага: распад правящей коалиции ФРГ - это признание в несостоятельности

Распад правящей коалиции Германии, в которую входили Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «зеленые», является признанием властей в неспособности разрешить кризис в стране. Правительство не может решить проблемы в стране и переложит их на других. Об этом «Звезде» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«За три года партия "светофора" завела страну в кризис. В первую очередь экономический - экономика падает, крупнейшие производители закрываются, люди оказываются на улице, растет безработица. Какого-то поворота в этом тренде не предвидится, поэтому правительство просто призналось в своей несостоятельности. Плюс проблемы с безопасностью, проблемы с массовой миграцией, украинские боевые действия тоже давят очень сильно. Этот огромный ворох проблем, которые правительство оказалось не в состоянии решить, привел партию правящей коалиции к очень низким результатам поддержки среди населения», - заявил Шмидт.

По словам эксперта, в Германии теперь пройдут досрочные выборы правительства. При этом он исключил вариант того, что Олаф Шольц передаст должность канцлера своему оппоненту, лидеру Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу. По прогнозам Шмидта, досрочные выборы могут состояться в марте следующего года.

Напомним, что ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции в Германии. Он добавил, что Германия быстро откроет путь для упорядоченного проведения новых выборов. Распаду предшествовало увольнение министра финансов и лидера СвДП Кристиана Линднера.