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Фраза Шольца об умении обращаться с деньгами вызвала смех в бундестаге

Немецкому канцлеру даже пришлось на короткое время прервать свою речь.
Сергей Лебедев 2024-11-14 10:01:18
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Немецкого канцлера Олафа Шольца высмеяли во время выступления в бундестаге после того, как он заявил, что Германия хорошо распоряжается своими деньгами. Трансляцию заседания вела пресс-служба парламента.

«Я горжусь тем, что Германия умеет хорошо обращаться со своими деньгами!» - цитирует Радио Sputnik слова канцлера.

После этой фразы в зале раздался громкий смех. Олафу Шольцу пришлось прервать свою речь. Он продолжил выступление только после того, как парламентарии успокоились.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск назвал немецкого канцлера глупцом. Так он отреагировал на сообщение о том, что в ФРГ распалась правящая коалиция и «идут разговоры о досрочных выборах».

Позже Олаф Шольц отреагировал на слова бизнесмена. Он заявил, что такое высказывание делает ему честь.

#Германия #ФРГ #Бундестаг #Олаф Шольц #канцлер #деньги #смех #высмеяли
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