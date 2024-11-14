Генсек НАТО признал, что Украина находится в проигрышном положении

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что положение Украины на фронте проигрышное. Он заявил, что нужно увеличить поставки Киеву, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Мы должны обеспечить продолжение поступления оборонной помощи Украине, чтобы Украина из положения, в котором она теряет территории», — сказал Рютте польским журналистам во время визита в страну.

По его мнению, увеличение вооружений может помочь ВСУ перестать отступать с подконтрольных Киеву территорий и даже попытаться их вернуть.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обратил внимание на то, что поставки оружия Украине ничего не изменили на поле боя.

Кроме того, население Европы недовольно вкладыванием больших средств в помощь Киеву. В частности, в центре Варшавы тысячи людей приняли участие в шествии против втягивания страны в конфликт на Украине.