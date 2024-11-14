В Минобороны объяснили логику дифференциации выплат военнослужащим

Указ президента о повышении единовременных выплат участникам СВО, получившим в результате ранения инвалидность, появился на портале правовой информации сегодня. А впервые о необходимости сделать подход более справедливым и сбалансированным заявила статс-секретарь, замминистра обороны Анна Цивилева по итогам поездки в госпиталь Вишневского, где проходят лечение самые тяжелые бойцы. С просьбой об этом к ней обратились сами получившие ранения участники СВО.

«Должен быть более дифференцированный подход, потому что ранения бывают разные. Бывает - человек остается без конечности, ему с этим жить. А бывает касательное ранение, слепое ранение. Человек быстро восстанавливается. Я думаю, более дифференцировано к этому надо подходить», - сказал один из бойцов.

Таких же взглядов придерживаются и военные врачи, только что вернувшиеся с передовой. Один из них поделился с замминистра обороны своим опытом и тоже призвал пересмотреть существующую систему.

«Я заметил, что большинство раненых задаются вопросом: раненый, легко раненый, с касательным ранением, с поверхностной травмой и раненый, который потерял конечность или утратил трудоспособность - возможно, социальная поддержка должна отличаться у них», - сказал медик.

Замминистра обороны пообещала изучить этот вопрос.

«Безусловно, ваш вопрос будет очень внимательно изучен. И ваше мнение как непосредственного участника боевых действий, тех, кто вернулся из зоны СВО, очень важно. И мы обязательно внимательно проработаем этот вопрос», - сказала Анна Цивилева.

Тогда Анна Цивилева пообещала в ближайшее время доложить об услышанных предложениях военных министру обороны Андрею Белоусову. Встреча с ним состоялась уже через несколько дней. Как стало ясно из опубликованных позже кадров, вопрос об этом поднимался на самом верху.

«В прошлую среду на совещании с членами правительства Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение детально разобраться с вопросами улучшения выплат и реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые ранения. В первую очередь речь идет о тех, кто перенес ампутацию. Это, безусловно, очень важное направление», - сказал глава Минобороны России.

Анна Цивилева рассказала о пожеланиях военнослужащих и врачей.

«И сами военнослужащие, и военные врачи отмечают, что форма компенсации, которую сейчас оказывает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений. То есть сегодня финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию и инвалидизацию человека. И это создает ощущение искаженности среди тех, кто понес тяжелые физические и эмоциональные травмы. Поэтому я предлагаю рассмотреть данную инициативу и досконально изучить и проработать вопрос по предоставлению мер социальной поддержки с учетом особенностей и тяжести ранения», - сказала Анна Цивилева.

Андрей Белоусов поддержал это предложение.

«Спасибо, я тоже в курсе предложений, они неоднократно поступали к нам в министерство, в том числе непосредственно мне. Здесь действительно в значительной мере это вопрос справедливости. Прошу в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим», - сказал глава Минобороны России.

И вот накануне Владимир Путин подписал указ о дифференциации размера выплат. Теперь они зависят от тяжести последствий для здоровья. Параллельно с этим появилось и распоряжение правительства. Из него следовало, что 3 млн рублей полагается при тяжелых увечьях. К ним, например, относятся серьезные травмы головы, повреждения позвоночника и спинного мозга, ранения грудной клетки. Полный список указан в перечне от 1998-го года. А сегодня Владимир Путин подписал еще один указ, повышающий максимальный размер выплат для участников СВО, ставших в результате ранения инвалидами.

«Президентом России принято решение о повышении выплат за повлекшие инвалидность тяжелые ранения, полученные военнослужащими во время проведения специальной военной операции, с 3 млн рублей, как это было раньше, до 4 млн рублей. Мы узнали об этом сегодня», - сообщила Анна Цивилева.

Второй немаловажный пункт - решение будет применяться задним числом. Обычно законы не имеют обратной силы. Но в этом случае принято решение сделать исключение.

«Второе решение - распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции - то есть с 24 февраля 2022 года. Это решение, как определил президент, будет реализовываться через «Фонд защитники Отечества», - сообщила замминистра обороны.

Анна Цивилева по совместительству является его председателем.

«Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей. Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы», - заявила Анна Цивилева.

Сегодня же подписанный указ прокомментировали и в Кремле.

«Подобное решение, президент уверен, является абсолютно правильным и справедливым. Он постоянно проводит встречи с самими военнослужащими, в том числе и теми, кто получил ранения, увечья в ходе СВО. В режиме без камер президент всегда долго по-человечески с ними разговаривает и имеет всю полноту информации», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За легкие ранения, в результате которых военнослужащий выбывает из строя на срок не меньше недели, теперь полагается по миллиону рублей. К таким травмам относятся, например, сотрясения головного мозга, переломы без смещения, разрывы связок и повреждения менисков. В других случаях военнослужащие могут рассчитывать на 100 тысяч рублей.

Указ «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» вступает в силу сразу после опубликования, то есть уже сегодня.