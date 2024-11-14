Путин подписал указ о выплатах за ранения, повлекшие инвалидность

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате военнослужащим при получении ранения, повлекшего инвалидность. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выплата составляет четыре миллиона рублей. Она осуществляется с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.

В тексте указа говорится, что единовременная выплата осуществляется, если полученное увечье (травма, ранение, контузия) влечет за собой получение инвалидности.

Уточняется, что если увечье было получено с 24 февраля по настоящее время, то эту выплату производит государственный фонд «Защитники Отечества» с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении увечья.

Накануне правительство РФ утвердило постановление, в котором устанавливаются размеры единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести ранения.