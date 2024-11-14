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Путин подписал указ о выплатах за ранения, повлекшие инвалидность

Единовременная выплата составляет четыре миллиона рублей, говорится в тексте документа.
Тимур Шерзад 2024-11-14 11:57:20
© Фото: Vyacheslav Prokofyev, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате военнослужащим при получении ранения, повлекшего инвалидность. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выплата составляет четыре миллиона рублей. Она осуществляется с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья. 

В тексте указа говорится, что единовременная выплата осуществляется, если полученное увечье (травма, ранение, контузия) влечет за собой получение инвалидности.

Уточняется, что если увечье было получено с 24 февраля по настоящее время, то эту выплату производит государственный фонд «Защитники Отечества» с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении увечья.

Накануне правительство РФ утвердило постановление, в котором устанавливаются размеры единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести ранения.

#армия #Владимир Путин #ранение #выплата #социальная поддержка
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