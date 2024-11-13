Кабмин утвердил выплаты военным за ранения в зависимости от их тяжести

Правительство утвердило постановление, в котором определяются размеры единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести ранения. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, будет полагаться выплата в 3 млн рублей. За легкие ранения будут назначать выплату 1 млн рублей, а в случае иных легких травм - 100 тыс. рублей.

Тяжесть ранения классифицируется постановлением правительства от 29 июля 1998 г. №855. В нем все ранения разделены на тяжелые и легкие.

Например, к тяжелым относятся проникающие ранения черепа, закрытые травмы органов грудной и (или) брюшной полости и другие. К легким - закрытые переломы, закрытые травмы черепа, вывихи и т. д.

Выплату в 100 тыс. рублей будут назначать за травмы, не включенные в этот перечень.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах за ранения в зависимости от степени их тяжести. В документе было указано, что размеры единовременной выплаты военнослужащим определит правительство.