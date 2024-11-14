Кремль: Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки раненых военных

Владимир Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки военнослужащих, получивших увечья в ходе специальной военной операции, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков добавил, что, кроме этого, президент регулярно общается с военнослужащими, «по-человечески и без камер».

При этом Дмитрий Песков добавил, что, согласно мнению Путина, решение повысить выплату в случае ранения, повлекшего инвалидность, с трех до четырех миллионов рублей является абсолютно справедливым.

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед тем, как подписать указ, а также проговорил с ними вопросы реализации этих решений.

Ранее статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева отметила, что дополнительный миллион к уже полученным выплатам получат и те участники спецоперации, получившие ранение, приведшее к инвалидности, и до вступления в силу соответствующего президентского указа.