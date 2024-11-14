МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки раненых военных

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин подробно проговорил с руководителями ведомств вопросы реализации указа о поддержке военнослужащих.
Тимур Шерзад 2024-11-14 13:49:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Владимир Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки военнослужащих, получивших увечья в ходе специальной военной операции, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

Песков добавил, что, кроме этого, президент регулярно общается с военнослужащими, «по-человечески и без камер». 

При этом Дмитрий Песков добавил, что, согласно мнению Путина, решение повысить выплату в случае ранения, повлекшего инвалидность, с трех до четырех миллионов рублей является абсолютно справедливым. 

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин  провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед тем, как подписать указ, а также проговорил с ними вопросы реализации этих решений. 

Ранее статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева отметила, что дополнительный миллион к уже полученным выплатам получат и те участники спецоперации, получившие ранение, приведшее к инвалидности, и до вступления в силу соответствующего президентского указа. 

#армия #Владимир Путин #Инвалидность #соцподдержка #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 