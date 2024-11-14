Дуда назвал условие для передачи Киеву истребителей МиГ-29

Варшава готова передать Украине оставшиеся на ее вооружении истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют на ее территории свои самолеты. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с экс-генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Фундаментальное условие одно - наше небо должно быть защищено. В связи с возможной передачей самолетов Украине НАТО необходимо будет обеспечить безопасность нашего неба, перемещая самолеты из других стран НАТО...», - заявил Дуда в интервью агентству РАР.

Ранее руководство Польши заявило, что Варшава выделила киевскому режиму больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Говоря о перспективах передачи ВСУ польских «мигов» глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш предупреждал, что это возможно только при условии усиления национальных ВВС американскими F-35. А эти машины появятся в Польше не раньше 2026-го года.

Ранее президент Владимир Путин назвал «бредом собачьим» предположение, что Москва может напасть на страны НАТО и стремится к вооруженному противостоянию с этим блоком.

На полях Петербургского международного экономического форума он призвал западных коллег перестать делать из России «образ врага». Подобные «придумки» вредят тем, кто их создает, напомнил глава государства.