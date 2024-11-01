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Косиняк-Камыш: Варшава не может поставлять оружие Киеву в ущерб себе

Ранее Зеленский осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29.
Карина Тазетдинова 2024-11-01 12:51:29
© Фото: IMAGOBjörn Trotzki, www.imago-images.de, Global Look Press

Польша ответила на претензии Зеленского о поставках истребителей МиГ-29. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не может делать это в ущерб себе.

«Варшава передала Киеву столько военной техники, сколько было возможно, но пределом являются оборонные возможности и безопасность Польши», - следует из сообщения в соцсети X.

Он отметил, что решение сбивать ракеты над Украиной принимается всеми участниками НАТО, а не одной страной. Сегодня такого решения альянса нет.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев больше не считается с Варшавой в вопросах отправки оружия для ВСУ.

#в стране и мире #МиГ-29 #Польша #Зеленский #Киев #Варшава #Владислав Косиняк-Камыш
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