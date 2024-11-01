Косиняк-Камыш: Варшава не может поставлять оружие Киеву в ущерб себе

Польша ответила на претензии Зеленского о поставках истребителей МиГ-29. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не может делать это в ущерб себе.

«Варшава передала Киеву столько военной техники, сколько было возможно, но пределом являются оборонные возможности и безопасность Польши», - следует из сообщения в соцсети X.

Он отметил, что решение сбивать ракеты над Украиной принимается всеми участниками НАТО, а не одной страной. Сегодня такого решения альянса нет.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев больше не считается с Варшавой в вопросах отправки оружия для ВСУ.